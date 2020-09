ROMA – Il ministero della Sanità spagnola ha annunciato che 241 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta El Pais. Si tratta del numero più alto di vittime dall’inizio della seconda ondata di Covid-19. Durante la prima ondata il record di morti è stato di 950 in un solo giorno. 3.125 casi nelle ultime 24 ore, secondo i media spagnoli. Lo scrive l’agenzia ANSA.

‘Restrizioni nel Regno Unito’

Il Covid-19 sta “tornando a diffondersi in maniera esponenziale, come vediamo” dai numeri di Paesi “come la Spagna o la Francia”, ed è per questo che il Regno Unito deve adottare le nuove restrizioni annunciate oggi per “frenare il virus adesso”. Lo ha detto il premier Boris Johnson in un discorso televisivo alla nazione, insistendo di voler “fare tutto il possibile per evitare un nuovo lockdown nazionale”. Il premier ha definito “non realistico” pensare che il contagio dei giovani sia privo di conseguenze, poiché esso finisce “inevitabilmente” per coinvolgere altre fasce d’età. Ha quindi ammonito la popolazione a mostrare “disciplina”.

L’Oms: “Forte aumento di vittime”

Secondo l’Oms, in Europa si registra il più forte aumento delle vittime (+27% sulla settimana precedente), mentre il continente americano ha il primato dei nuovi casi (+38%), ma registra un importante calo dei morti, -22%. In Africa, l’epidemia continua a rallentare, con un -12% di nuovi casi e un -16% di morti rispetto alla settimana precedente.