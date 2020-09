PALERMO – E’ risultata positiva al coronavirus la dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Mario Orso Corbino di Partinico. In via precauzionale oggi gli studenti non sono entrati a scuola. In corso la sanificazione dei locali mentre l’Asp 6 ha avviato le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti che la Preside ha avuto nelle ultime settimane, tra incubazione del virus e i sintomi che l’hanno indotta a richiedere di essere sottoposta al tampone.

“Siamo in attesa che il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Partinico ci comunichi le procedure da attivare – scrive in una nota l’ufficio di presidenza dell’istituto ‘Mario Orso Corbino’ di Partinico – a seguito della positività della nostra dirigente scolastica al tampone per la conferma dell’infezione da Covid-19″.

Un paziente ricoverato all’ospedale di Partinico è risultato positivo dopo due giorni di ricovero. L’uomo è stato immediatamente trasferito al Civico di Palermo, mentre l’Asp 6 ha provveduto alla immediata sanificazione dei locali e a sottoporre a tampone un totale di 51 persone tra medici, infermieri, operatori e degenti presenti in reparto. (ANSA).