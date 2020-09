CATANIA – Il tecnico del Catania, Peppe Raffaele, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Notaresco. Ecco le sue parole.

“Negli ultimi giorni ci sono segnali incoraggianti per la riapertura degli stadi. Il pubblico in questo sport è fondamentale, senza tifosi il calcio perde appeal. Poi è brutto essere allenatore del Catania e non potere sentire il calore del ‘Massimino’, spero nella riapertura totale degli impianti, ovviamente rispettando le misure di sicurezza”.