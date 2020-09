Città di Sant’Agata, altro colpo

Il classe 2002 si è fatto notare per il gol siglato al Palermo in Coppa Italia

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – Continua la campagna acquisti per il Città di Sant’Agata in vista della prossima stagione di Serie D. La società messinese si è assicurata le prestazioni del classe 2002 Placido Marcellino, che i tifosi del Palermo ricorderanno per il gol siglato al “Barbera” durante il primo turno di Coppa Italia della scorsa stagione.

“Cresce ancora il numero di juniores, che la Società nella stagione 2020/21, metterà a disposizione di mister Ferrara. A vestirsi di biancoazzurro – scrive il club -, sarà il classe 2002 Placido Marcellino. Centrocampista dai piedi buoni, ha iniziato a dare i primi calci al pallone presso una scuola calcio di Adrano. E’ poi approdato al Catania dove ha giocando nei Giovanissimi Sperimentali. L’anno successivo invece ha vestito la maglia dei Giovani Leoni disputando il campionato Giovanissimi Regionali. Lo stesso torneo lo ha anche disputato nelle file del Katanè Soccer. Successivamente è approdato alla Leonzio dove ha giocato il campionato Under 17. Le sue giocate non sono passate inosservate, tanto da attirare l’attenzione del Biancavilla con la quale ha giocato una stagione e mezza, prima in Eccellenza e successivamente in Serie D. A gennaio 2020 prima per che i campionati venissero fermati a causa del Covid 19, era andato ad Ascoli in Primavera 2”.

“Sono entusiasta di questa scelta – dice Marcellino-, sin dal principio mi sono trovato parecchio bene. Siamo un bel gruppo e mi sono integrato alla grande. In rosa ci siamo tanti juniores, ma tra di noi c’è grande rispetto e una sana competizione. Tutti diamo il massimo per ritagliarci quanto più spazio possibile. Ringrazio il mister e la Società per la fiducia che mi hanno dato, fiducia che spero di ripagare dando il mio contributo all’obiettivo finale”.