Record di contagi da coronavirus nel mondo la scorsa settimana, secondo l’Oms, che dall’inizio della pandemia conta 30,6 milioni di casi e 950 mila morti. Nell’insieme calano i decessi, ma in Spagna ieri sono stati 241 in un giorno e negli Stati Uniti hanno superato i 200 mila. In Italia la curva si mantiene stabile, tuttavia gli esperti invitano alla prudenza. Boris Johnson ha annunciato, con 5.000 contagi nelle ultime 24 ore, una nuova stretta per sei mesi in Gb: locali chiusi alle 22, limiti con multe salate agli ssembramenti su cui se necessario vigilerà anche l’esercito. Rinviato il vertice europeo a 27: il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel è in quarantena dopo la scoperta di un addetto alla sicurezza positivo al test.