PALERMO – Tensione nella coalizione che sostiene Nello Musumeci all’Ars. A dieci giorni dalle elezioni amministrative la capogruppo Udc Eleonora Lo Curto sbotta contro l’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone e lo accusa apertamente di “fare campagna elettorale con le nomine nelle Ipab trapanesi”.

Una delle nomine che non sono andate giù a Lo Curto è quella di Maurizio Norrito alla guida dalla casa di riposo ‘Maria Addolorata’ di Santa Ninfa, o peggio ancora “il benservito senza neanche un preavviso”, come spiega la capogruppo Udc, al precedente commissario della struttura Pietro Mirrione. Per Norrito, nominato il 31 agosto, non si tratta del primo incarico di questo tipo: nel 2019 era stato designato commissario straordinario presso l’Opera Pia Giovanni XXIII di Marsala.

“Scavone, in piena campagna elettorale per le Amministrative, sta sostituendo senza alcuna motivazione diversi commissari delle Ipab nella provincia di Trapani che hanno risanato situazioni debitorie davvero incredibili”, annota Lo Curto secondo cui “è del tutto evidente che l’azione dell’assessore sia finalizzata a recare vantaggio a qualche soggetto politico impegnato nelle competizioni elettorali”.

Per la capogruppo Udc “tutto ciò è a dir poco squallido” e da qui l’invito a Scavone “a fermarsi”: qualora ciò non avvenisse dai banchi dei centristi è già pronta una interrogazione parlamentare all’Ars per l’assessore. “La mia non è una difesa di parte ma è incontestabile che Mirrione abbia risollevato le sorti di una Ipab che al suo arrivo faceva i conti con debiti per oltre due milioni di euro – osserva Lo Curto -. Siamo davanti a un disegno molto preciso, quello di entrare a gamba tesa sulla campagna elettorale ma non posso accettare che tutto ciò venga fatto a danno di chi ha lavorato bene e con dedizione”.