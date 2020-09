Giovedì 24 settembre alle 18:00, presso la Corte del Castello Ursino a Catania, sarà presentato il volume di Andrea Giuseppe Cerra ‘Gli ebrei a Catania nel XV secolo. Tra istituzioni e società’, prefazione di Giuseppe Speciale, per i tipi di Bonanno. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Catania e dal suo assessorato alla Cultura, guidato da Barbara Mirabella a cui saranno affidati i saluti istituzionali. Il volume sarà presentato dai proff. Orazio Licandro, Stefania Mazzone, Giuseppe Speciale e Tino Vittorio, docenti dell’Università degli Studi di Catania.

Andrea Giuseppe Cerra, con questo volume, compie un’importante opera di cucitura storica. Si tratta della ripubblicazione (ma con un articolato apparato critico e introduttivo) di un altro libro di rilevante importanza: Gli ebrei in Catania (sec. XV), scritto a inizio secolo scorso da Carmine Fontana. Quest’ultimo, a sua volta, riporta a galla una vasta collezione di testimonianze riguardanti la presenza giudaica in Sicilia nel passaggio tra il Medioevo e l’Età moderna. Abbiamo a che fare con materiale finito irrimediabilmente obliato a seguito dell’incendio che distrusse Palazzo degli Elefanti, durante la rivolta del non si parte (1944), assieme ai suoi archivi.