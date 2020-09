PALERMO – Sono 89 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.412 i positivi, 246 ricoverati in ospedale (16 in terapia intensiva e 230 in regime di ricovero ordinario) e 2.166 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 6.039. Tre nuove vittime, in totale dall’inizio della pandemia i decessi sono 303. Degli 89 nuovi casi 42 nel palermitano, seguono Catania con 16 casi, Trapani con 15, Ragusa con 9, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Messina e 1 a Enna. I guariti di oggi sono 6.

Nel giorno in cui la Regione annuncia l’utilizzo della prima tranche di tamponi rapidi con esito in pochi minuti, salgono i positivi anche alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte, a Palermo: secondo il bollettino del ministero della Sanità sono altri nove.

I dati nazionali parlano invece di 46.114 attuali positivi al Covid-19, 625 in più rispetto a ieri. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei reparti ordinari- oggi sono 2.604, 54 in più rispetto a martedì -, dei pazienti in terapia intensiva, cinque più di ieri per un totale di 244, e di quelli in isolamento domiciliare che ora sono 43.212, con un incremento di 566 nelle ultime 24 ore. E’ invece di 995 l’incremento in un giorno dei dimessi e guariti per un totale di 220.665.