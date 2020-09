CATANIA – Prosegue l’azione di contrasto al crimine da parte della polizia. Agenti delle Volanti sono intervenuti nella notte in via della Sforzesca per il rinvenimento e sequestro a carico di ignoti di una pianta di marijuana, alta circa 1.20 mt. c piantata in un aiuola di quella via Nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel pomeriggio precedente, in via Capo Passero, sono stati sequestrati a carico di ignoti, complessivamente di 28 dosi di cocaina, corrispondenti al peso lordo di gr. 10.

Un uomo è stato denunciato allo stato libero per il possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere: alle 2 della notte, in via Garibaldi, a seguito di un controllo a un’autovettura è stata rinvenuta una mazza e un coltello nella disponibilità del 44enne N.S. il quale era in possesso anche di una infiorescenza di marijuana del peso di grammi 10. Denunciato e segnalato.

Alle ore 15.30 del 22 settembre, personale delle Volanti, transitando per via Capo Passero, intercettava una vettura della quale procedeva al relativo controllo: alla guida si trovava il catanese 45enne B.S., trovato in possesso di strumenti atti allo scasso: per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero e il sequestro degli arnesi illegalmente trasportati.