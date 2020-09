L’Ordine dei medici di Catania al voto: ecco le liste in campo

CATANIA – Sono state presentate oggi nella sede dell’Ordine dei medici chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catania le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo (parte medica) e del collegio dei revisori dei conti.Due le liste in campo: “Ordine” capeggiata dal professor Ignazio La Mantia e “Ricostruiamo” rappresentata dal professor Giorgio Giannone che non era però presente alla conferenza stampa pur essendo stato regolarmente invitato.La Mantia ha illustrato il programma fatto di pochi punti. “L’importante – ha sottolineato – è venire a votare per raggiungere il quorum e ridare dignità alla nostra professione a cui guarda oggi tutta la provincia. Particolare attenzione avremo per i giovani e le donne che sono anche ben rappresentate nella nostra lista”.Le elezioni si svolgeranno dal 25 al 29 Settembre all’Hotel Nettuno dalle ore 9 alle 19 tranne la domenica durante la quale si potrà votare dalle 10 alle 20.Alle urne sono chiamati 10.840 iscritti tra medici ed odontoiatri ed il quorum necessario è di un quinto degli aventi diritto.