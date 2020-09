Il presidente del Ragusa Giacomo Puma, ha parlato del mercato della sua squadra che non sembra essersi ancora concluso. Ecco le sue parole riportate da “Goalsicilia.it”.

“Mercato in entrata ancora aperto? “Siccome non possiamo permetterci di perdere punti per strada, stiamo valutando che tipi di interventi mettere in campo. Cercheremo di muoverci come possiamo, senza fare il passo più lungo della gamba, ma sapendo, comunque, che qualcosa occorre farla per dare più consistenza a questo gruppo”.