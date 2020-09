Ecco le accuse e la replica, punto per punto, del legale di Giuseppe Bandieramonte (nella foto), ex sindaco di San PIetro Clarenza.

CATANIA – Rifiuti, corruzione e l’ombra della politica. La maxi inchiesta della guardia di finanza sul sistema di gestione della nettezza urbana di San Pietro Clarenza, approda in aula, ma con un rinvio per difetto di notifica. Imputato eccellente il sindaco uscente, Giuseppe Bandieramonte, insieme all’imprenditore Angelo La Piana. “Dimostreremo la totale estraneità alle accuse”, dichiara a LiveSicilia Carmelo Galati, legale di Bandieramonte. Mentre a San Pietro Clarenza il processo finisce nel tritacarne della campagna elettorale.

Le accuse

Un’indagine poderosa, quella della Guardia di Finanza, coordinata dal gruppo di magistrati specializzati sui colletti bianchi, guidati dal Pm Fabio Regolo e coordinati dal procuratore aggiunto Agata Santonocito.

Due gli imputati eccellenti nel troncone principale di questo processo, l’ex sindaco di San Pietro Clarenza Giuseppe Bandieramonte e l’imprenditore Angelo La Piana.

“In concorso tra loro – scrivono i magistrati – in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con collusioni, turbavano la gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani del comune di San Pietro Clarenza”. L’ex sindaco avrebbe “fornito” al Rup “i nominativi delle ditte da invitare”, ovvero Progitech, Consorzio Prosat e Tech Servizi, “tutte controllate e collegate a Lapiana, di fatto falsanto la comparazione delle offerte”.

L’appalto

C’è anche un capo d’imputazione sulla procedura di gara per scegliere chi dovesse subentrare alla Mosema Spa, ex colosso a partecipazione pubblica dei rifiuti. I magistrati hanno puntato l’attenzione sulle “ordinanze contingibili e urgenti di afidamento e proroga di lavori”, per 3,5milioni di euro, che sarebbero stati affidati alla Progitec “senza motivazione, senza adeguata istruttoria tecnica” e in violazione di alcune leggi.

Sullo sfondo presunti favori ricevuti dall’ex sindaco, “pagamento di stipendi per la propria compagna”, “per il proprio factotum”, tutti “retribuiti dalla Progitec Srl senza peraltro mai prestare la propria opera per la citata società”.

La replica

Giuseppe Bandieramonte è difeso dall’avvocato Carmelo Galati. Dopo l’arresto della Guardia di Finanza, si è dimesso da primo cittadino di San Pietro Clarenza. “Tenteremo – dice Galati a LiveSicilia – di dimostrare assoluta linearità del comportamento dell’allora sindaco di San Pietro Clarenza”. Secondo Galati non ci sarebbero “profili di alcuna turbativa, Bandieramonte si è limitato a fronteggiare l’emergenza rifiuti”.

“Dimostreremo anche – conclude il penalista etneo – l’assoluta innocenza anche per l’accusa di corruzione”.

La parola passa ai giudici, mentre a San Pietro Clarenza sale la tensione per la campagna elettorale in corso.