PALERMO – Un incendio è divampato ieri sera nella zona della stazione centrale a Palermo. Le fiamme hanno avvolto una delle tante cataste di rifiuti che si trovano nella zona tra via Antonio Marinuzzi, via Paolo Emiliani Giudici e via Filippo Corazza. Il rogo ha avvolto anche un’auto. Una Micra è andata completamente distrutta ad angolo tra via Marinuzzi e via Cosmo Guastella. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero all’edificio. L’emergenza rifiuti provocata dalla diffusione del Covid tra gli operai della Rap ha causato l’accumularsi di spazzatura in diverse zone della città. A questo si aggiunge il mancato rispetto dei regolamenti da parte dei cittadini che gettano ingombranti per strada. (ANSA).