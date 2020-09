San Giovanni La Punta – «I candidati e la nostra responsabile della comunicazione sono risultati negativi al test sierologico quantitativo Covid-19»: ad annunciarlo è Luca Rapisarda, rappresentante della lista ‘San Giovanni La Punta Protagonista’. Un sospiro di sollievo, dunque, per i candidati e per i loro elettori.

«Alla fisiologica tensione da campagna elettorale, oggi dobbiamo fare i conti anche con l’emergenza sanitaria che, purtroppo, non siamo ancora riusciti a lasciarci alle spalle e con la relativa ‘caccia all’untore’. Dopo avere appreso del caso di contagio che ha interessato il candidato sindaco di Tremestieri, Santo Nicosia – spiega Rapisarda – abbiamo preferito mettere al sicuro la nostra incolumità e quella degli elettori puntesi sottoponendoci al test sierologico. L’esame è stato eseguito dalla dottoressa Raffaella Cataldi del Centro Analisi “San Giorgio” che, comprendendo le difficoltà logistiche di questo momento per i candidati, ha dato priorità agli accurati referti resi che accertano l’esito negativo dei componenti della lista e dello staff».

«Il nostro è stato un atto di responsabilità verso la nostra comunità», commenta Giovanni Petralia, vicepresidente del Consiglio Comunale puntese e capolista. «Non possiamo abbassare la guardia. Adottare tutte le misure precauzionali come l’uso della mascherina, l’accurata pulizia delle mani e il distanziamento sociale evitando gli assembramenti è indispensabile per prevenire il contagio e tutelare la nostra comunità. Inoltre – conclude il candidato – effettuare test e tampone è il solo modo che abbiamo per prevenire nuovi focolai e monitorare la curva di contagio sul nostro territorio».