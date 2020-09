PALERMO – Dopo mesi di incomprensioni, sbavature, tensioni varie, Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè si ritrovano a mangiare insieme per guardarsi negli occhi e superare il clima di sospetti che ha in qualche misura ha avvelenato il centrodestra siciliano negli ultimi tempi. Un incontro riservatissimo, con un solo altro commensale, il forzista presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona.

Un pasto parco, carne e contorno e una chiacchierata distesa sull’attualità, in particolare sull’emergenza Covid e sulla necessità di fronteggiarne gli effetti economici con un ritmo più spedito da parte della burocrazia regionale. Dell’incontro top secret al ristorante di Palazzo dei Normanni ha appreso Livesicilia che ha chiesto conferme al presidente dell’Ars. “Ma come, lo abbiamo fatto all’Ars proprio per non farci vedere e voi lo sapete?”, risponde Miccichè. Che poi si limita a spiegare: “Forse erano state alimentate delle incomprensioni tra noi, abbiamo preferito parlarne di persona e col presidente c’è stata la massima sintonia”.



Clima disteso e cordialità ma anche un accenno a un tema che com’è noto divide i due, quello del rimpasto. Caldeggiato dal leader forzista e poco gradito da Musumeci. Ma Miccichè non molla e l’impegno è quello di rivedersi per affrontare il discorso dopo le amministrative.