Trapani, niente pace

CALCIO SERIE C

TRAPANI – L’arrivo a Trapani di Gianluca Pellino non ha risolto i problemi societari. L’imprenditore, proprietario del 10% delle azioni del club, è arrivato in città e ha già messo in moto la macchina organizzativa.

La prima mossa di Pellino è stata quella di esonerare Daniele Di Donato, per chiamare al suo posto l’ex Messina Obeder Biagioni, che, dopo il seconda tampone, comincerà gli allenamenti con la squadra.

Intanto i tifosi fanno sentire tutto il loro disappunto. Ieri pomeriggio, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, c’è stata una manifestazione fuori dal “Provinciale”. I supporter granata si sono schierati dalla parte di Evacuo che sabato, a nome di tutta la squadra, ha voluto raccontare la situazione che si stava vivendo, ma le sue dichiarazioni non sono state gradite a Pellino che ha già annunciato provvedimenti.