CATANIA – Una polvere bianca sparsa in ogni angolo. Vicino agli alberi, alle saracinesche, alle aiuole, ai piedi dei parchimetri. Un tratto di via Vittorio Veneto pieno di una sostanza che potrebbe essere, per chi ha fatto la segnalazione in redazione, “veleno per cani”.

Foto esplicite che abbiamo girato all’assessore comunale all’ecologia e all’ambiente Fabio Cantarella.

“Prima di tirare qualsiasi conclusione – afferma – ho fatto un doppio controllo. Abbiamo escluso – spiega – un intervento dell’ufficio derattizzazioni che ci hanno spiegato che si utilizzano le bustine e non è quello il modo in cui effettuano le derattizzazioni, ma non essendo un esperto ho voluto verificare. E inoltre abbiamo anche escluso – aggiunge – che fosse un prodotto dell’ufficio verde utilizzato per motivi diversi. A questo punto – dichiara Cantarella – mi sono confrontato con Fiscella che si occupa dell’appalto dei rifiuti ed abbiamo immediatamente disposto pulizia e lavaggio dei luoghi. Anche perché questa sostanza oltre a essere un pericolo per i nostri amici a quattro zampe con il vento potrebbe essere inalata dalle persone. L’intervento – conclude l’assessore – è stato immediato”.