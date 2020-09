CATANIA – Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile ha catturato il cittadino romeno Emil Ciuraru, del 1977 in quanto destinatario del Mandato di Arresto Europeo (MAE), emessolo scorso 25 agosto dal Ministero della Giustizia Internazionale – Tribunale di Bucarest (Romania), dovendo espiare la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione.

In particolare, all’uomo vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e traffico illecito di materiale chimico radioattivo. Nel corso delle indagini, è stato riscontrato che lo stesso faceva parte di un’organizzazione criminale che si occupava di fare arrivare in Italia, Germania e Belgio migranti provenienti da Siria, Iran e Iraq, attraverso la Romania e l’Ungheria.

Nello specifico, nel gennaio 2014 l’uomo avrebbe organizzato, reperendo mezzo e autista, unitamente ad altri associati, il trasferimento di 6 migranti illegali, attraverso il confine dell’Ungheria. Il

L’uomo è stato arrestato in agosto poiché trovato in possesso di circa 500 grammi di “mercurio metallico”. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale –Piazza Lanza, a disposizione della Corte di Appello di Catania.