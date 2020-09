PALERMO – Uno scrutatore presente in un seggio elettorale di Carini, aperto per il referendum di domenica e lunedì scorsi è risultato positivo al Covid-19, così come un dipendente comunale. L’Asp ha già avviato una complessa indagine epidemiologica per mettere in quarantena tutti gli altri scrutatori con cui il positivo è stato in contatto nella sezione elettorale durante il referendum e per sottoporli successivamente al tampone. Gli accertamenti interesseranno anche il suo nucleo familiare e non è ancora chiaro se riguarderanno pure le persone che hanno votato nella stessa sezione. La situazione ha indotto il sindaco Giovì Monteleone a convocare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, alla presenza del capo del personale dell’ente locale e di un funzionario dell’Asp 6, con i quali è stato convenuto di chiudere immediatamente l’ufficio Anagrafe che sarà interessato da un intervento di sanificazione. Gli impiegati che hanno avuto contatti con il dipendente sono già stati sottoposti a quarantena precauzionale e risultati negativi al primo tampone. (ANSA).