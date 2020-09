PALERMO – Chiuso stamattina un altro asilo comunale a causa del Covid. Un dipendente amministrativo della struttura “Tom & Jerry” di via

Leonardo da Vinci ha, infatti, comunicato di essere risultato positivo

al test sierologico. Il servizio educativo è sospeso e il nido comunale è stato chiuso in via precauzionale. I genitori sono stati avvertiti perché potessero

prendere in custodia prima della fine dell’orario regolare i bambini

presenti all’interno della struttura. Il personale dell’asilo da questo momento è in smart working. Si attende che l’Asp attivi i controlli previsti dai Protocolli anti-Covid e contemporaneamente è stata inviata richiesta alla Reset per la procedura di sanificazione straordinaria.

Poiché il lavoratore in questione ha condiviso per i propri spostamenti un’unica vettura con altri due dipendenti comunali, in via precauzionale gli uffici frequentati da questi ultimi sono stati pure chiusi. Si tratta degli uffici dell’Assessorato alla Scuola di via Notarbartolo, dove tutto il personale è stato posto in smart working. Anche in questo caso, sarà svolta l’attività di sanificazione e lunedì il lavoro potrà riprendere in presenza.

A seguito del contatto di un dipendente con un positivo al Covid-19 in via precauzionale, anche il Suap (Settore Servizi alle Imprese) è stato chiuso ed è stato disposto lo smart working per tutto il personale. Effettuata la sanificazione dei locali, già richiesta a Reset, gli uffici saranno riaperti, comunque non prima di lunedì.

Ma non finisce qui, perché la chiusura è stata disposta per altri deu asili. All’asilo nido comunale Il Faro, in via Giuseppe Paratore, questa mattina il genitore di un bambino ha informato di essere risultato positivo al tampone. Nel nido, che si trova nella terza circoscrizione, l’attività è stata temporaneamente sospesa e la struttura chiusa in via precauzionale. I genitori di bambine e bambini sono stati invitati ad andare a prendere i figli. È stata chiesta la sanificazione straordinaria. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Asp, con la quale si è attivata una proficua e costante collaborazione, i locali del nido al termine della sanificazione potranno essere riaperti.

All’asilo Peter Pan, in via Barisano da Trani, questa mattina un genitore ha informato il nido che per tutta la famiglia è stata disposta la quarantena perché uno dei genitori è stato in contatto con una persona positiva. Il pediatra ha dato indicazione di riportare il figlio dal nido a casa e di avvertire l’asilo. Anche per la struttura nella sesta circoscrizione è stata disposta la sanificazione. Concluse queste operazioni di pulizia, sempre in base alle indicazioni dell’Asp, il nido potrà riaprire.

Riapriranno lunedì altre tre strutture chiuse in via precauzionale nei giorni scorsi Negli asili nido Melograno e Filastrocca e alla sezione di scuola dell’infanzia Rosolino Pilo, chiuse nei giorni scorsi per sospetti Covid, è stata effettuata la sanificazione straordinaria prevista. Le tre strutture, dunque, riapriranno regolarmente lunedì 25 settembre.