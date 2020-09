VITTORIA (RAGUSA) – Avvisi di garanzia per 3 medici dell’ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria che devono rispondere dell’ipotesi del reato di omicidio colposo in concorso per la morte di Concetta Peluso, 54 anni, deceduta lo scorso 8 agosto.: si tratta di un medico del pronto soccorso, un chirurgo e un rianimatore. E’ stata la figlia della donna a presentare denuncia alla Procura e il sostituto procuratore Santo Fornasier è in attesa di conoscere gli esiti dell’autopsia eseguita dai medici legali Francesco Coco e Giovanni Trombadore. Concetta Peluso, dopo un primo accesso al pronto soccorso, è stata operata per una diagnosi che evidenziava dei calcoli della via biliare principale ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico eseguito con tecnica laparoscopica, poi si sono registrate delle complicanze che hanno portato alla morte della donna. (ANSA).