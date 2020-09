CATANIA – Un incontro per discutere operativamente della questione rifiuti. Per mettere in rete, in particolare, le Srr del territorio in modo da procedere alla realizzazione di impianti che permettono lo smaltimento della grande produzione ai piedi dell’Etna.

L’incontro

Di rifiuti e impianti di trattamento si parlerà domani. All’incontro sarà presente l’Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità Alberto Pierobon e il Direttore del Dipartimento all’Acqua e ai Rifiuti Calogero Foti. Insieme a loro, i presidenti e i consiglieri di amministrazione di tutte le Srr della Provincia di Catania. In particolare la Srr Catania Area Metropolitana presieduta da Francesco Laudani, la Srr Catania Provincia Nord presieduta dal Sindaco di Piedimonte, Ignazio Puglisi e la Srr Catania Provincia Sud, presieduta da. Concetta Italia, oltre all’assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Fabio Cantarella.

Scopo dell’iniziativa

Lo scopo della riunione è quello, non solo di procedere con la progettazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ma anche di fare in modo che gli stessi possano essere messi in rete tra loro, per efficientare l’intero sistema. L’assessore Cantarella e i presidenti delle Srr, nei giorni scorsi, si erano incontrati infatti al fine valutare la possibilità di eseguire una programmazione provinciale per la realizzazione degli impianti al servizio della gestione dei rifiuti.

Gli impianti nel Catanese

Per quanto riguarda a Catania città metropolitana e Catania provincia Nord, si dovrà continuare nell’iter tracciato dall’ex commissario Sebastiano Conti Nibali che ha individuato i siti. L’attuale commissario, Salvatore Lizio, avrà il compito di progettare e realizzare gli impianti. Due le aree individuate nel Catanese: la prima, nella zona industriale, dovrebbe ospitare l’impianto di digestione anaerobica dei rifiuti per la Srr Città metropolitana. Il secondo impianto, per le Srr provincia Nord, dovrebbe trovare collocazione nel territorio comunale di Randazzo, in una in un’area argillosa a cavallo con i comuni di Adrano Centuripe e Regalbuto. Qui è previsto un impianto per il trattamento meccanico di biostabilizzazione con discarica.

I numeri della provincia

La provincia di Catania ha un numero di abitanti di poco superiore a 1.100.000 con una produzione di rifiuti pari quasi a 513.000 tonnellate all’anno. A fronte di così tanta produzione di rifiuti, se si esclude l’impianto di compostaggio sito nel Comune di Grammichele, non si ha nessun tipo di impianto pubblico.