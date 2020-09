PALERMO- Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli (nella foto), in un video pubblicato ieri sera su Facebook, ha riassunto la situazione dei contagi Covid, a oggi ventinove in tutto, con otto ricoveri, in città. Intanto, le scuole riaprono. “Conosco l’apprensione per l’inizio dell’anno scolastico – dice il sindaco -. A Bagheria la scuola apre, io penso che la scuola oggi sia il luogo più sicuro. Tutti stanno facendo sforzi immani. Semmai dobbiamo controllare i nostri ragazzi fuori dalla scuola. Sappiamo, per esempio, che una insegnante al ‘Buttitta’ è risultata positiva; il preside si è attivato, l’insegnante è asintomatica, l’aula è stata chiusa e sanificata”. Insomma, la situazione appare sotto controllo.

I contagi a Bagheria

“Non dobbiamo farci trascinare dalla psicosi – dice il sindaco nel video -. A Bagheria i positivi al covid, oggi, sono in totale 29, otto sono ricoverati, ben tredici fanno parte di un unico focolaio. E’ deceduta, purtroppo, una signora anziana che aveva altre patologie”.

Nuovi casi a Misilmeri

Anche Rosalia Stadarelli, sindaca di Misilmeri, informa i suoi concittadini in un video con la seguente didascalia: “11 casi positivi. Facciamo attenzione e non agiamo in maniera autonoma in caso di sintomi da covid chiamate il medico curante e confrontatevi prima con loro, gli unici che vi consiglieranno il percorso da seguire”. La sindaca invita alla calma: “C’è un ricovero in ospedale. I nuovi casi sono cinque, in aggiunta ai sei precedenti. A parte un ricoverato, sono tutti asintomatici”. Appena ieri, la sindaca aveva lanciato un altro video-appello, invitando alla solidarietà. Sono i sindaci in trincea, al tempo del Coronavirus.

