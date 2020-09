PALERMO – I rosanero proseguono la propria marcia d’avvicinamento in vista del match di domenica che sancirà l’esordio in serie C. Ad oggi, le incognite sono molte, visto che l’AIC ha indetto uno sciopero a causa del blocco delle liste a 22.

Il rischio che la prima giornata di campionato slitti è parecchio alto, ma i rosanero intanto si allenano normalmente e stanno portando avanti la settimana tipo in vista del match.

Oggi è attesa una decisione ufficiale dopo il confronto tra la stessa AIC e la Lega Pro. Alcune indiscrezioni parlano di una possibile mediazione data dall’allargamento delle liste a 25.

Sul fronte mercato, i rosanero continuano a lavorare. Dopo l’arrivo di Broh e Kanoute, adesso i rosanero sembrano molto vicini al difensore del Deportivo La Coruna Michele Somma e al giovane attaccante Nicola Rauti.