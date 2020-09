L’Italia è nel gruppo di Paesi che il Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) identifica come a “rischio complessivo basso” di Covid-19 per la popolazione e il sistema sanitario”. In Europa, invece, afferma il commissario Ue alla salute Kyriakides, “la situazione in alcuni Stati è anche peggiore del picco di marzo, questo è molto preoccupante”. L’Ecdc ribadisce che la durata della quarantena resti a 14 giorni. In Spagna 130 morti in 24 ore, per un totale di oltre 31mila. Belgio: i primi vaccini che dovrebbero essere disponibili a marzo sviluppati dalla società AstraZeneca.