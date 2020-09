Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus nel tampone effettuato prima della gara di Europa League contro i norvegesi del Bodo. ‘Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi’, informa il club. Intanto, le Regioni propongono al governo le linee guida sugli stadi:

mascherine, misurazione della febbre in ingresso, posti assegnati personalmente, distanziamento e limite massimo del 25% della capienza dell’impianto. La Regione Lazio dice no: ‘Con il 25% si creerebbero assembramenti che possono raggiungere il numero di migliaia di persone. E non c’entra niente lo sport o il calcio, ma mantenere un minimo di logica e coerenza’, dice il governatore Zingaretti.