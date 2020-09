PALERMO – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa hanno scritto al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per chiedere una deroga alla normativa vigente che consenta la ripresa delle attività sportive che le associazioni dilettantistiche organizzano in orario pomeridiano-serale nelle palestre scolastiche.

“Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – scrivono nella nota il sindaco e l’assessore – individua nel dirigente scolastico le responsabilità del datore di lavoro anche nelle ore extra scolastiche. Quest’anno per via della complicata e difficile situazione pandemica, anche i dirigenti scolastici storicamente più inclusivi e aperti rispetto alla condivisione degli spazi per lo sport mostrano legittima resistenza nel concedere le palestre scolastiche”. “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, – spiegano – compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche del medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico”.

“Le rivolgiamo la richiesta di poter valutare un intervento d’urgenza – concludono – che deroghi alla normativa vigente in modo da poter spostare la responsabilità di datore di lavoro alle associazioni, enti e società di attività sportive di base e/o prevedere per gli stessi l’obbligo di provvedere alla sanificazione dei locali scolastici”. (ANSA).