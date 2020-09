PALERMO – Li avevamo già visti in azione l’inverno scorso. Dopo un periodo di fermo, dovuto al Covid-19, tornano per le strade dei quartieri palermitani. Sono i venti volontari di ‘Basta Volerlo’, diciotto di loro sono percettori del reddito di cittadinanza ma che non vogliono rimanere a casa in attesa dell’arrivo di un lavoro. Indossano delle magliette rosse e si sono uniti nel giugno 2019 in un’associazione presieduta da Davide Grasso.

Palette e rastrello e si riparte dalle vie dei quartieri Zisa e Noce. Due volte a settimana, due volontari alla volta si danno appuntamento per ripulire le strade. Quest’anno hanno anche stipulato un protocollo con le scuole Torrisi e Capuana, visto l’emergenza sanitaria e le necessità scolastiche, e da oggi svolgono servizio presso le scuole elementari. Si occuperanno di controllare l’ingresso e l’uscita dei bambini per evitare che si formino assembramenti.

“La comunità chiede aiuto e noi siamo felici di darlo – commenta Davide Grasso – vogliamo dare un contributo alla nostra città. Ci occupiamo prevalentemente di spazzamento ma non solo. Abbiamo partecipato anche a degli eventi.”

“Oggi ho avuto una visione. Sei operatori ecologici in una volta sola stanno pulendo le strade”, commentano alla vista dei volontari alcuni residenti dei quartieri interessati che incuriositi e sorpresi hanno chiesto informazioni. “Fateli venire anche a Piazza Principe Camporeale per farli vedere ai bambini non hanno mai visto spazzare”, ironizza qualche altro cittadino”.

‘Basta volerlo’ è anche il motto dei volontari in attesa della chiamata dal Centro dell’Impiego. “Vogliamo sensibilizzare – dicono i membri dell’associazione- chi come noi percepisce il reddito di cittadinanza a mettersi in gioco attraverso questa nobile causa”.