Figuccia: “Alle elezioni regionali doppia preferenza di genere”

PALERMO – “Nel rilanciare l’appello dell’Ande, l’Associazione Nazionale Donne elettrici, voglio sottolineare il ritardo normativo nel quale sta incappando la Sicilia in ordine all’introduzione della doppia preferenza di genere per l’elezione dei deputati regionali – così Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – la doppia preferenza è una battaglia di civiltà, patrimonio di tutti, baluardo a difesa del principio di un’eterogenea composizione delle liste che assicura pluralismo e soluzioni multiformi ai problemi delle nostre città e della società. Non c’è dubbio, infatti, che visioni diverse proprie dell’approccio femminile e maschile alla realtà, non possono che arricchire il dibattito politico a vantaggio della comunità rappresentata. Del resto proprio in Assemblea, lo scorso 10 giugno abbiamo approvato il disegno di legge sulle Norme relative al funzionamento del governo regionale prevedendo il vincolo di una presenza di genere minima di un terzo nella composizione della Giunta Regionale. Effettivamente siamo in ritardo rispetto alle altre regioni, essendo davvero poche quelle che mancano all’appello dopo le chiare indicazioni del Consiglio dei Ministri. Con l’auspicata introduzione della doppia preferenza di genere, la strada per l’attuazione dell’obiettivo 5 traguardo 5 dell’Agenda ONU 2030 che recita: “garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica” diventerebbe meno lunga. Pertanto – conclude – chiedo alla mia commissione parlamentare di lavorare alla riforma in sinergia con tutte le forze politiche al fine di tagliare questo nuovo traguardo di dignità politica e di democraticità”.