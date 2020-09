Prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Oltre mille gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e sull’Appennino parmense. Trombe d’aria

a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria. Un militare della Guardia Costiera disperso in mare dopo aver tentato di salvare due bagnanti a Milazzo, in Sicilia.