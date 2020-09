In Sicilia incremento del 115,3 per cento rispetto ai sette giorni precedenti. TUTTI I DATI

Nella settimana dal 21 al 27 settembre, in Sicilia sono stati effettuati 36408 tamponi, il numero più elevato dall’inizio dei controlli, con un incremento del 115,3% rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati effettuati 732 nuovi tamponi ogni 100 mila abitanti, al di sotto della media nazionale di 1086. Dall’inizio della pandemia, in Sicilia, in rapporto alla popolazione residente, sono stati effettuati 9433 tamponi ogni 100 mila abitanti.

Il dato medio nazionale è pari a 18403. Il maggior numero di tamponi per 100 mila abitanti è stato effettuato nelle aree del nord-est: Provincia autonoma di Trento, Venero, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano. Il minor numero di tamponi è stato invece effettuato nelle regioni meridionali, meno colpite – nella fase iniziale della pandemia – dalla diffusione del Covid-19: sotto i 10 mila tamponi per 100 mila abitanti troviamo la Campania (9998), la Puglia (9957) e la Sicilia (9433). Statistiche elaborate dall’ufficio statistica del Comune di Palermo, sulla base dei dati pubblicati sul sito della Protezione civile nazionale alla quale, per la Sicilia, i dati sono forniti dall’assessorato della salute.