Giorgia Meloni sarà a Catania al fianco di Matteo Salvini. Così come Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Sabato prossimo la leader di Fratelli d’Italia parlerà infatti dal palco dell’evento che conclude la tre giorni leghista convocata mentre a piazza Verga si celebrano le prime fasi del processo sul caso Gregoretti, dove il segretario del Carroccio deve rispondere di sequestro di persona. Quella di Meloni sarà tuttavia soltanto una toccata e fuga ai piedi del Vulcano. Nel Catanese infatti non sono previsti incontri pre-voto. Matteo Salvini, invece, ne approfitterà per un comizio (giovedì alle ore 17.00) a San Giovanni la Punta.

La Russa per il rush finale

Per il partito di Meloni, sarà dunque il senatore Ignazio La Russa, accompagnato da Salvo Pogliese (segretario regionale di Fdi) e da Alberto Cardillo (coordinatore provinciale), a raggiungere le piazze al voto in questo rush finale. “Andiamo verso la chiusura di una campagna elettorale generosa e dove con i nostri candidati, in tutti i comuni al voto, abbiamo parlato di idee e contenuti per rilanciare le nostre comunità”, riferisce Cardillo a LiveSicilia.

Il coordinamento

“Li ringrazio – continua il coordinatore – per quanto hanno fatto e faranno per i loro comuni e per Fratelli d’Italia. Voglio ringraziare, inoltre, tutti i nostri dirigenti e rappresentanti istituzionali che hanno dimostrato reale vicinanza ai territori essendo presenti in ogni occasione siano stati invitati.

Venerdì saremo – annuncia – in tutte le piazze dei comuni al voto insieme anche ad Ignazio La Russa, sempre presente anche nel comune più piccolo al sostegno dei nostri candidati. Un grande partito è tale soltanto se riesce a fare una grande politica anche in un piccolo comune”.



Stancanelli al fianco di Fallica

Intanto l’europarlamentare Raffaele Stancanelli è stato a Pedara al fianco del sindaco uscente Antonio Fallica, candidato per il centrodestra. Presente all’incontro con i candidati di “Pedara Libera” anche Giuseppe Arena, presidente del Parco fluviale dell’Alcantara.

“Il nostro è un sostegno convinto – ha commentato Stancanelli – per me è un piacere essere qui poiché a Pedara ho avuto da sempre tanti ottimi riscontri in termini di partecipazione e consenso. Fratelli d’Italia non opera scelte di facciata ed è per questo che crediamo che il percorso che Antonio Fallica ha intrapreso debba essere completato”.

Parola al sindaco

“Io posso dire per esperienza personale che amministrare un Comune non è semplice – ha continuato – in primo luogo per la condizione di sofferenza economico-strutturale che gli enti locali hanno subito in questi ultimi anni. A maggior ragione in questo momento particolare dominato dall’emergenza sanitaria e Antonio Fallica ha saputo affrontare questa sfida in maniera straordinaria”.

Anche Giuseppe Arena ha confermato il suo pieno sostegno: “Voglio ancora una volta evidenziare che la nostra scelta si è indirizzata verso una persona che ha mostrato lucidità, impegno, lungimiranza e soprattutto ha messo in atto un’azione virtuosa di risanamento. Antonio Fallica merita senza dubbio la riconferma”.