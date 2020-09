CATANIA – In stato di agitazione da giorni. Scatta lo sciopero per 38 lavoratori di Ikea Catania part time, attivi grazie all’appalto dei servizi di cleaning, servizi generali e area food presso il punto vendita.

La protesta

Per i giorni 1-2 e 3 ottobre Filcams Cgil e Uiltucs Uil di Catania hanno proclamato lo sciopero con manifestazione e sit- in presso l’Ikea della Zona industriale dalle ore 9, 30 alle ore 18.

L’appalto

I lavoratori sono inquadrati con orari che oscillano dalle 15 alle 25 ore settimanali. Solo 2 lavoratori operano con il regime di 36 e 40 ore

Il servizio è gestito dalla Cooperativa “Ideal Service Soc. Coop”, con sede a Pasian di Prato, che ha preso servizio lo scorso 1 luglio.

Orari ridotti

Nell’ambito del cambio appalto la società ha anticipato una riduzione del 20% dell’orario di lavoro e dopo una lunga trattativa le parti erano giunte ad un accordo che prevedeva una riduzione del 13% con decorrenza dall’ 1 ottobre. I lavoratori hanno preso servizio il 1º Luglio con orario normale e le parti avevano raggiunto un impegno dove, come da accordo, in caso di lavoro straordinario continuativo e strutturale, la società avrebbe rivisto i contratti dei lavoratori evitando la prospettata riduzione dell’orario di lavoro.

L’incontro

Invece – si legge in una nota del sindacato – nell’ultimo incontro del 23 settembre scorso, di fronte all’ evidente mole di lavoro straordinario, la società si è dichiarata indisponibile a rivedere i contratti in modo definitivo, e questo nonostante abbiano assunto anche personale esterno all’appalto.

Le dichiarazioni

“Come in tutti gli appalti di servizi le ore vengono tagliate e i lavoratori si vedono ridurre il loro salario nonostante sia già da fame. – commentano i rappresentanti di Filcams Cgil e Uiltucs Uil- Per di piu si assiste ad un atteggiamento padronale della cooperativa poiché è stato assunto altro personale condannando alla precarietà quello già in servizio e legando i lavoratori ad una speranza che di volta in volta viene procrastinata.

Le richieste

Chiediamo serietà e la chiediamo in primis a Ikea, multinazionale svedese che dovrebbe preoccuparsi delle condizioni di tutti i lavoratori all’interno dei Punti vendita. Ai lavoratori non è stata comunicata neanche la “griglia oraria” prevista per legge a conferma della disponibilità unilaterale della forza lavoro secondo le sole esigenze della azienda e in barba alla conciliazione vita- lavoro.

Le motivazioni dello sciopero

Con lo sciopero e col blocco degli straordinari ne risentirà il servizio di igiene e la sanificazione, servizio basilare in questa fase di emergenza sanitaria. Per questo chiediamo ulteriormente che tale protesta veda a fianco dei lavoratori in appalto anche quelli delle commesse dirette Ikea – concludono; ciò a tutela anche del loro diritto alla salute ad operare in ambienti puliti e sanificati”.

Foto Google maps