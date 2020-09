Le attività della piscina erano state interrotte fino al 30 settembre per la positività di una nuotatrice

PALERMO – La piscina comunale di Palermo resterà chiusa al pubblico anche oggi e domani, mercoledì 30 settembre. La decisione è stata presa per definire i lavori di sanificazione della struttura a tutela della salute dei frequentatori e dei dipendenti in servizio nell’impianto natatorio. Le attività della piscina comunale sono state interrotte perché un atleta ha informato i responsabili della positività al tampone. Salvo imprevisti, le attività riprenderanno regolarmente giovedì 1 ottobre. Coloro che avevano effettuato prenotazioni per oggi e domani sono stati informati tramite email.