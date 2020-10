Prevista riduzione della Tari per gli esercenti. TUTTI I DETTAGLI

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha approvato nella seduta di prosecuzione di ieri sera le due delibere sulle aliquote Tari e Imu per l’anno 2020.

Il voto in Consiglio

I due documenti hanno ottenuto il via libera dell’Aula con 17 consiglieri favorevoli e 2 astenuti, il primo; e con 14 sì e 4 consiglieri astenuti il secondo.

Il vicesindaco facente funzioni di Sindaco Roberto Bonaccorsi ha spiegato che si tratta di due prese d’atto che conseguono alla dichiarazione di dissesto e si attengono a quanto disposto dal Tuel.

“L’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – ha precisato- ha dato una scansione temporale rispetto ad adempimenti e contenuti del bilancio e le tariffe non possono essere che quelle già stabilite negli anni precedenti, e saranno confermate sino al completamento del quinquennio che si concluderà nel 2023”.

I benefici

E’ stata inoltre evidenziata, riguardo alla Tari, l’importante novità rappresentata dalla possibilità di ratificare le agevolazioni approvate dalla Giunta comunale lo scorso 17 luglio, che riconoscono i benefici previsti dai Dpcm, va a dire la riduzione della tariffa Tari, per gli esercenti, nella misura del 60% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08 marzo 2020 al 04 Maggio 2020 e per alcune categorie fino al 03 giugno 2020.

Gli emendamenti

La delibera sulla Tari è stata approvata con 22 emendamenti presentati dal consigliere Gelsomino e fatti propri dall’Amministrazione. L’Aula si è inoltre espressa a favore dell’ordine del giorno proposto da Zammataro e altri consiglieri che impegna l’Amministrazione, sempre riguardo alla Tari, a prevedere agevolazioni per i cittadini che effettuano la differenziazione dei rifiuti.

Le parole di Castiglione

A conclusione della seduta, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha commentato:”Ancora una volta il consiglio comunale ha dato dimostrazione di affidabilità e di fare il proprio dovere.

Un lavoro costante al servizio della città, che per quanto mi riguarda, fermo restando il ruolo di super partes che rivesto, mi vede convintamente sostenere l’azione della giunta comunale del sindaco Salvo Pogliese, a cui riconfermo massima stima e piena fiducia.

Un impegno che continua anche in questa fase in cui la direzione dell’Amministrazione Comunale è temporaneamente affidata al vicesindaco Roberto Bonaccorsi, che sta portando avanti il programma per cui il sindaco Pogliese è stato eletto e che deve proseguire per completare l’azione di risanamento finanziario e di rilancio del Comune e della città di Catania avviata nel luglio del 2018”.

La nota dei 5 stelle

Grazie al voto favorevole dei consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, ieri sera è stata approvata la delibera che consente la riduzione della Tari per gli esercenti.

L’ok alla delibera è arrivato solo per merito delle opposizioni. La maggioranza è sempre più latitante: in aula erano presenti solo 14 consiglieri, nonostante il numero minimo per l’approvazione fosse di 15.

“Aiutare i commercianti è l’unico motivo per cui siamo rimasti in aula, contribuendo all’approvazione degli sgravi per gli esercenti, già fin troppo penalizzati dalla chiusura imposta dal lockdown.

Con senso di responsabilità, che evidentemente manca a questa maggioranza ormai a pezzi, abbiamo dato il nostro consenso, tendendo esclusivamente al bene della collettività, che prescinde da mere logiche di schieramento.

La maggioranza ormai è sempre più in crisi ed è sotto gli occhi di tutti come sia impegnata più in rese di conti interne e logiche spartitorie che nella risoluzione dei problemi e dei bisogni dei cittadini” dichiara il gruppo consiliare del M5s