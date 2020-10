PALERMO – Ance Palermo sarà sponsor del Giro d’Italia. I costruttori edili palermitani hanno siglato un accordo con il Comune di Monreale, che ospiterà la prima tappa del Giro che partirà il 3 ottobre, per sponsorizzare l’evento sportivo insieme con l’Amministrazione. Non è la prima volta che Ance Palermo si schiera a fianco di competizioni sportive. Lo ha già fatto lo scorso anno diventando sponsor di maglia del Palermo Calcio e oggi ha deciso di dare il proprio contributo per il Giro d’Italia.

“Crediamo nei valori sani che lo sport e gli atleti veicolano con il loro impegno fatto di costanza, abnegazione e sana competizione – ha spiegato il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi –. Per noi è importante potere dare un sostegno concreto in occasioni come questa in cui, ci auguriamo, a vincere sia sempre e comunque lo sport e ci fa piacere che la partenza del Giro d’Italia, gara ciclistica di grande prestigio, avvenga da Monreale, città che merita senza dubbio una ribalta nazionale”.