BIANCAVILLA – Il presidente del Biancavilla, Giuseppe Furnari, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il successo contro il Sant’Agata:

“Spero che queste emozioni così forti, che ci dànno questa spinta emotiva, non siano così continuative. Certamente è stata una partita combattuta, al cardiopalma, e non potevamo raggiungere miglior risultato.

Nel primo tempo siamo stati un po’ impacciati, ma quello che è emerso è che abbiamo ribaltato tre volte il risultato per passare poi in vantaggio. La squadra è rimasta unita e non si è persa d’animo e ha dimostrato di avere una preparazione fisica non indifferente. Questa vittoria ci fà fiducia per fare ancora meglio.

Per me sono tutte prime linee e questo è un patrimonio a disposizione del mister che ha tante frecce nel proprio arco. La vittoria la dedico al paese, alla città. Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto nel nome del paese di Biancavilla.

Ci siamo rimboccati le maniche per la città, l’immagine di un paese non poteva essere calpestata da delle vicende che non hanno a che fare col calcio”.