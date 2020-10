PALERMO – L’ordine di demolizione è stato momentaneamente bloccato. La sospensiva del Tar riguarda un immobile costruito ad Aspra, frazione di Bagheria, all’interno del limite di inedificabilità assoluta, ma apre nuovi scenari per tanti altri altri proprietari.

Il caso riguarda una villetta in via Vasco De Gama, edificata entro il limite di 150 metri dalla costa. Il Comune di Bagheria aveva prima sospeso l’ordine di demolizione per 18 mesi, comunicando ai proprietari di avere avviato l’iter tecnico amministrativo per la variante urbanistica in zona B e ripristinare la zonizzazione già prevista dal piano regolatore generale adottato nel 1998 dal commissario ad acta inviato dalla Regione siciliana.

Scaduti i 18 mesi nulla è stato più comunicato ai proprietari che a questo punto si sono rivolti agli avvocati Francesco Stallone, Filippo Ficano e Filippo Gallina dello studio Pmms Legal& Partners, i quali hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale la sospensione dell’ordine di demolizione. E il Tar il 28 settembre ha accolto la richiesta.

I legali hanno sottolineato che è attualmente in corso il procedimento con cui il Comune di Bagheria potrebbe modificare alcuni parametri urbanistici. Dunque ci potrebbe essere la possibilità di sanare l’immobile.

La seconda sezione del Tar ha ritenuto ragionevole l’istanza e ha sospeso in via cautelare la demolizione.