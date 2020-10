Santo Nicosia rilancia l'appello per spostare l'appuntamento elettorale.

“Il silenzio assordante dei rappresentati istituzionali, alla mia giusta richiesta, lo trovo ‘peggiore’ del contagio che ho avuto”. Lo dice Santo Nicosia, candidato sindaco a Tremestieri Etneo, risultato positivo il giorno successivo alla presentazione delle liste.

Nicosia insiste sul rinvio del voto

Nicosia, attraverso una missiva indirizzata nei giorni scorsi al Presidente della Regione e al Prefetto di Catania ha chiesto il rinvio delle elezioni a Tremestieri Etneo.

“Ci sarebbe stato lo stesso silenzio – dice Nicosia – se io fossi stato candidato e appoggiato da una forza politica nazionale? Credo proprio di no. Io mi trovo in una condizione di oggettivo impedimento. E’ un fatto eccezionale, come lo è l’emergenza che stiamo vivendo.

La mia quarantena ha di fatto, e pesantemente, al di là della mia volontà, limitato l’esercizio del mio diritto alla partecipazione diretta alla competizione elettorale, creando oggettive disparità di posizioni tra me e i miei due avversari, anch’essi rimasti inspiegabilmente silenziosi.

“Campagne elettorale impari”

Questa situazione determina nocumento agli elettori e alla loro possibilità di scelta. Una campagna elettorale impari non garantisce un giusto esito elettorale, minando alla base i valori democratici e costituzionali della rappresentatività. Ricordo che la finestra elettorale siciliana va dal 15 settembre al 15 di novembre. Un rinvio, concordato con gli altri due candidati, è quindi possibile, oltre che auspicabile”.