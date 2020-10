La multinazionale del pollo fritto apre in via Notarbartolo.

Una ricetta segreta, un logo con la faccia di un simpatico vecchietto e circa 1800 ristoranti in tutto il mondo: questo è il riassunto perfetto della KFC, Kentucky Fried Chicken, la famosa catena di ristoranti di pollo fritto che intorno alla metà di ottobre (la data non è ancora stata fissata) aprirà una delle sue sedi proprio a Palermo.

KFC in via Notarbartolo

Dopo aver già riscosso successo in varie parti dell’Italia e soprattutto della Sicilia, il pollo del Colonnello Sanders sbarca nel capoluogo, in Via Notarbartolo 1a, una delle aree più frequentate della città, portando con sé non solo la sua preziosa ricetta, ma oltre 40 posti di lavoro.

170 posti a sedere

Ci saranno 170 posti a sedere, distribuiti fra sala e un accogliente dehors. Nel locale, che sarà aperto tutti i giorni dalle dieci a mezzanotte, sarà inoltre possibile ricaricare gli apparecchi elettronici.

Il ristorante sarà gestito in franchising dalla Idea Food s.r.l., l’impresa siciliana da anni nel settore della ristorazione che gestisce già i ristoranti KFC del Centro Commerciale Porte di Catania, di piazza Spirito Santo sempre a Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.