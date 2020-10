Le indagini svelano un retroscena sempre più inquitante sull’omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della fidanzata, Eleonora Manta. Come scrive ‘Il Messaggero’, “la sera dei funerali della coppia, l’assassino reo confesso Antonio De Marco è andato a una festa, sorridente e sereno. Era sabato scorso e le foto della serata lo ritraggono apparentemente spensierato mentre festeggia in un locale di Lecce il compleanno di una collega tirocinante presso la scuola infermieri del Vito Fazzi di Lecce”.

L’invidia per la felicità altrui. E’ l’incredibile movente che lo avrebbe spinto a pianificare per giorni – forse settimane – nei minimi dettagli e poi a realizzare la brutale uccisione con decine di coltellate del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata, Eleonora Manta, trucidati a Lecce una settimana fa nella casa in cui erano appena andati a vivere insieme e nella quale per alcuni mesi avevano convissuto con il loro assassino. De Marco è stato fermato ieri sera dai carabinieri all’uscita dall’ospedale di Lecce dove faceva pratica come infermiere. Non ha opposto resistenza, ha solo chiesto ai militari “da quanto mi pedinavate” e nel lungo interrogatorio notturno alla presenza anche del procuratore, Leonardo Leone De Castris, ha confessato. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, De Marco aveva programmato di bloccare i due fidanzati, legarli e torturarli prima di ucciderli, poi ripulire tutto e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Ma non tutto è andato secondo i suoi programmi, e probabilmente per la reazione di Daniele e le grida di Eleonora alla disperata ricerca di aiuto è dovuto fuggire lasciando molte tracce dietro di sè.