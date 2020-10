PALERMO – Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo sarà a Termini Imerese domani per incontrare la cittadinanza e parlare di politiche attive del lavoro e delle misure elaborate dal Ministro in vista del Recovery Plan, per ridurre le diseguaglianze e migliorare la qualità del lavoro.

L’appuntamento che rientra nell’ambito degli incontri di presentazione del programma della candidata sindaco Maria Terranova è in programma alle ore 17 nei locali di “Menefod” al lungomare Cristoforo Colombo.

“La presenza del Ministro Catalfo – spiega il deputato regionale Luigi Sunseri – così come degli altri componenti del Governo nazionale che in questi giorni stanno sostenendo la nostra candidata Maria Terranova, sono la testimonianza di un’attenzione particolare che il Governo Conte sta dando alla nostra cittadinanza e al territorio di Termini Imerese.”

L’incontro è aperto alla cittadinanza, sempre nel rispetto delle misure di contenimento al covid, e vedrà la presenza della Senatrice Antonella Campagna, componente della commissione lavoro del Senato. (ANSA).