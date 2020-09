AGRIGENTO – Fuga di migranti dal centro d’accoglienza ex “Villa Sikania” di Siculiana, nell’Agrigentino. I testimoni parlano di una decina di uomini che sarebbero riusciti a scappare dalla struttura che si affaccia sulla statale 115. Un poliziotto, che era in servizio di vigilanza alla struttura, è rimasto ferito (pare perché aggredito dai migranti in fuga) ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Avrebbe ferite alla testa e a un braccio. (ANSA).