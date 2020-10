TRAPANI – Aggiudicate dall’Enac le due gare per la continuità territoriale dell’aeroporto di Trapani. Il vettore bulgaro TayaranJet ma di proprietà di imprenditori ragusani si è aggiudicata le rotte onerate da Trapani per Ancona, Perugia e Trieste, mentre, al vettore spagnolo Albastar sono state aggiudicate le rotte da Trapani per Napoli, Parma e Brindisi. (ANSA).