TRAPANI – La cessione delle quote del Trapani da Pellino al Comitato “C’è chi il Trapani lo ama” sembra molto vicino, ma non è ancora ufficiale. È lo stesso Pellino a raccontare come si sta svolgendo la trattativa:

“Allo stato attuale – dichiara Pellino ai microfoni di “TrapaniGranata.it” – non ho venduto proprio nulla. C’è un impegno da parte mia a cedere entro le 13 del primo ottobre il 100% del Trapani Calcio. La discussione con il notaio Camielli – continua Pellino – verteva intorno alla stesura di una bozza/documento dove automaticamente Alba Minerali ed io in qualità di maggiore azionista si impegna a sottoscrivere il passaggio delle quote”.

Pellino, quindi, non nasconde la volontà di cedere la società: “Vista la mia disponibilità, mi auguro che il Comitato porti a termine il suo impegno. Dopodiché, faccio tanti auguri agli stessi per portare avanti la società. Se non dovesse andare a buon fine – conclude l’attuale proprietario del club granata – mi dispiacerebbe ma rimarrebbe sempre a me. A quel punto ci regoleremmo di conseguenza“.