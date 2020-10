CATANIA – Prosegue il programma di aperture frutto dell’accordo sottoscritto dal Gruppo Arena per l’acquisizione delle attività ex Simply, ex Famila/Abate, ex Spaccio Alimentare.

Un percorso di conversione guidato dal gruppo siciliano che, in tempi molto stretti, sta riqualificando e rinnovando oltre 50 punti vendita, mantenendo tutti gli impegni occupazionali e raggiungendo il numero di 2500 collaboratori, oltre l’indotto. Un’operazione straordinaria in Sicilia che ha salvaguardato nello specifico 1500 posti di lavoro e reso il gruppo siciliano leader assoluto della distribuzione organizzata dell’isola.

L’ultima attività protagonista dell’operazione è la storica location ex Simply di Piazza Tivoli, a Tremestieri Etneo, che il Gruppo Arena ha riaperto martedì 29 Settembre ad insegna Superstore Decò, dopo una ristrutturazione imponente.

Quello che fu considerato, in Italia, il punto vendita più performante della rete Sma cambia dunque insegna e contenuti, adottando l’ultimo concept del format Superstore Decò sviluppato dal gruppo siciliano, con servizi innovativi e tecnologici che rendono ancora più semplice e diretta l’esperienza d’acquisto.

2200 mq pensati e progettati per coniugare l’alta qualità dei prodotti con una proposta di prezzi molto convenienti tutti i giorni della settimana.

Il design diventa un tema centrale nei nuovi punti vendita targati Arena, all’interno come all’esterno, per costruire un dialogo fra colori e materiali che evocano ricercatezza, solidità, qualità ed eleganza, offrendo al cliente/spettatore uno spazio unico, accogliente, contemporaneo e familiare.

Tutto il sistema di gestione, inoltre, garantisce una riduzione dell’impatto ambientale, creando un perfetto mix fra architettura e sostenibilità.

Macelleria, Salumeria, Gastronomia, Panetteria, Pescheria ed Angolo Sushi, sono i reparti serviti ai quali i clienti possono costantemente fare riferimento, anche per pasti veloci take away o preparazioni ed ordinazioni su richiesta.

Frutta e verdura in abbondanza, sfusa e confezionata, d’origine controllata. Ampio spazio riservato ai piatti già pronti ed al pane servito sempre caldo in Gastronomia e Panetteria e carni pregiate per lo più made in Italy ed antibiotic-free al reparto Macelleria, dotato di celle ad umidità e temperatura controllate dove le carni vengono frollate per dar loro il massimo della tenerezza.

Tutti i prodotti hanno un sistema di etichette elettroniche di ultima generazione; installate le casse self che rendono la spesa più pratica, indipendente e veloce ed in tutta l’area del Superstore è disponibile il wi-fi libero e gratuito.

Al nuovo store di Piazza Tivoli è presente una parafarmacia ed è dotato di un comodo parcheggio in città con 200 posti auto, la metà di questi al coperto e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 21:00

Presenti all’inaugurazione, che ha riscosso un grande successo di clienti, tutto il CDA del Gruppo ed i due soci fondatori Cristofero e Gioacchino Arena. Grazie al supporto del team Controllo e Qualità del Gruppo Arena, tutti i visitatori hanno potuto acquistare la merce in tutta serenità e totale sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.