PALERMO – Non solo problemi clinici e danni economici. La pandemia da Coronavirus ha anche spezzato tragicamente lo spirito delle persone. Il termometro dei contraccolpi psicologici causati dal Covid è anche il numero di richieste d’aiuto ricevute da Telefono Amico, che da anni si offre di ascoltare chiunque abbia bisogno di sfogarsi.

Nei primi sei mesi del 2020 Telefono Amico Italia ha registrato un netto aumento di telefonate e messaggi: “In Sicilia la maggior parte sono uomini, di età tra i 45 e i 65 anni, principalmente soli e spaventati all’idea del contagio” dichiara Pino Pirrone, presidente del Telefono Amico di Palermo.

Ma, insieme all’aumento di richieste di aiuto, è stato registrato anche un forte picco di richieste di informazioni da parte di aspiranti volontari. Sembra dunque che questi mesi di lontananza fisica hanno portato molte persone a riscoprire la voglia di stare vicino agli altri anche “a distanza”, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità di ascolto.

Dunque, fino al 3 ottobre sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare volontari dell’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia. “Tradizionalmente i corsi si svolgono in presenza nei nostri 20 centri territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale, ma quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo preferito, almeno in questa prima fase, optare per la formazione a distanza”, spiega la presidentessa di Telefono Amico Italia Monica Petra. Si tratta di una sperimentazione che al momento coinvolge soltanto una parte dei centri locali: Bassano del Grappa, Bolzano, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Sassari, Trento e Treviso.

“I requisiti richiesti sono pochi. Bisogna essere buoni ascoltatori, bisogna avere empatia, delicatezza, sensibilità. Tutto quello che cercano le persone che ci chiamano” continua Pirrone. Per gli aspiranti volontari di Telefono Amico è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 6 mesi finalizzato ad acquisire gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, nei confronti di chi si trova ad affrontare un’emergenza ma anche di chi vive una situazione quotidiana di disagio e sofferenza. La formazione, riservata a 100 aspiranti volontari, quest’anno prevede lezioni digitali dal 21 ottobre 2020 fino a metà febbraio 2021. Seguiranno una serie di incontri di preparazione pratica che avverranno invece in presenza a cura del Centro locale di Telefono Amico Italia di riferimento.