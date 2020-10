CATANIA – Si chiude una stagione tormentata per l’Ordine dei Medici di Catania. Il professore Ignazio La Mantia, associato di Otorinolaringoiatria al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia” dell’Università di Catania, è il nuovo presidente. Il docente, alla guida della lista “Ordine”, ha ottenuto 1.681 preferenze su 2.572 votanti.

“Assumerò l’incarico di Presidente dell’Ordine dei Medici di Catania con “disciplina e onore”, con grande senso di responsabilità, consapevole dell’impegno che mi aspetta e con l’obiettivo primario di attenzionare le esigenze degli iscritti ovviamente nel rispetto delle istituzioni e delle norme e prescrizioni che presiedono il funzionamento del nostro Ordine”, ha spiegato Ignazio La Mantia detto Igo.

“Solo attraverso il dialogo costruttivo ed il contributo di tutti i colleghi si potranno raggiungere ottimi risultati sui molteplici obiettivi da perseguire, non ultimo quello di ristabilire oggi l’importante ruolo del Medico nella società civile. Mi auspico di poter contare sul contributo propositivo di tutti, per svolgere al meglio questo incarico, in serenità, nell’interesse e per il bene della nostra categoria”.

Con 1.681 voti è Igo La Mantia (nella foto di Benedetto Spada) il più votato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo di parte medica. Netta l’affermazione della lista “Ordine” rispetto a “Ricostruiamo” che non è arrivata neppure a cento voti.

Gli altri eletti della lista Ordine sono: Alfio Saggio (1.510), Pino Liberti (1.493), Salvo Curatolo (1.483), Santo Bonanno (1.480), Nello Ferlito (1.462), Salvatore Iannuzzi (1.457), Adriana Di Gregorio (1.456), Gianfranco Di Fede (1.452), Elisa Battaglia (1.448), Gabriella Pellegriti (1.434), Carmelo Coppolino (1.425), Giovanni Benedetto (1.420), Nino Gurgone (1.411) e Giovanni Scornavacca (1.403).

Per il collegio dei revisori dei conti sono stati eletti Nico Sofia e Thomas Piticchio, supplente Gaetano Angemi anch’essi della lista “Ordine”. Gli eletti si aggiungono agli unici due consiglieri rimasti in carica: gli odontoiatri Ezio Campagna e Gianpaolo Marcone.