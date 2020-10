TRAPANI – A Erice, una dipendente comunale risultata positiva al Covid 19, mette in fibrillazione i consiglieri comunali e gli altri dipendenti del Comune. Per fortuna, però, è tutto sotto controllo. La dipendente comunale, infatti, è in quarantena da una settimana almeno e quanti sono stati in contatto con lei, fra impiegati e politici, sono stati sottoposti a tampone laringo-faringeo e sono risultati tutti negativi. Nel frattempo, però, era stata convocata riunione del consiglio comunale ed è stato necessario svolgerla in videoconferenza come ai tempi del lockdown. Ad adottare questa soluzione è stato il presidente del consiglio comunale, il medico di base Luigi Nacci.

Malgrado l’esito negativo dei tamponi di quanti si sono sottoposti all’esame sia risultato negativo, purtroppo l’esito del tampone molecolare a cui si è sottoposto il segretario comunale non è arrivato in tempo utile per garantire la serenità a quanti avrebbero partecipato alla seduta consiliare. Per questo motivo, quindi, il presidente Nacci ha optato saggiamente per lo svolgimento della seduta via internet in videoconferenza. Seduta che ha visto l’approvazione della delibera inerente la Tari con la possibilità di concedere un contributo straordinario, a mo’ di ristoro, alle imprese ericine che sono state danneggiate dalle restrizioni imposte per il covid-19. La somma complessiva messa a disposizione dalla Regione siciliana è di 1milione e 65mila euro.

Erano in discussione anche alcune modifiche all’utilizzo del CCR, l’isola ecologica, con sgravi appositi, ma visto che la Regione ha rinviato il termine ultimo per l’approvazione del bilancio al 31 ottobre prossimo, il Presidente Nacci ha rinviato la discussione sull’atto per dare più tempo ai consiglieri di avere le idee chiare in merito. Infine è stata votata la surroga della consigliera Francesca Miceli, dimessasi la settimana scorsa. Al suo posto in aula, da ieri, s’è insediata l’insegnante Angela Maria La Porta. La minoranza consiliare, in merito, ha voluto esprimere la propria contrarietà all’arrivo della nuova consigliera votando negativamente.