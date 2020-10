CATANIA – Presso il Palazzo del Governo si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica con l’obiettivo di esaminare, anche in considerazione dell’attuale difficile situazione epidemiologica, i profili relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica sulle strade coinvolte dallo svolgimento del 103°Giro d’Italia e del 2° Giro E-bike.

Le autorità

All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato i Sindaci dei Comuni interessati dal concomitante svolgimento delle elezioni, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Dirigenti del Compartimento e della Sezione di Polizia Stradale, il Direttore Generale dell’ASP e il Rappresentante del Commissario ad acta per l’emergenza Covid, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste, i Rappresentanti dell’organizzazione R.C.S sport e il Dirigente del SUES 118.

Le tappe

La provincia sarà interessata, in particolare, da due diverse tappe, nei giorni 5 e 6 ottobre 2020. La prima con partenza da Enna fino a Piano Provenzana, la seconda, invece, con partenza da Catania fino a Villafranca Tirrena. La Riunione del CPOSP è stata preceduta da specifici incontri operativi anche del Comitato Operativo viabilità (COV) presso la Prefettura in occasione dei quali sono stati puntualmente esaminati gli interventi attuati sulle strade interessate dal percorso e le iniziative per assicurare il migliore flusso viabile.

Il piano

L’organizzazione R.C.S sport ha predisposto un piano di safety che prevede anche l’osservanza delle misure governative per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19. Il predetto piano è stato sottoposto al vaglio dei competenti Organi sanitari. Nell’occasione è stato ribadito che dovranno essere osservate le misure governative anti-contagio e che, in osservanza di tali misure, la manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico. In tale ottica gli organizzatori predisporranno adeguate misure tecnico-organizzative e opportune iniziative di informazione.

Il piano di viabilità

È stata, altresì, assicurata la collaborazione degli Enti e delle Istituzioni interessati al fine di garantire il contemperamento delle esigenze legate allo svolgimento della gara con l’esercizio del diritto di voto dei cittadini dei Comuni sede di elezioni amministrative. Sono state quindi delineate le migliori soluzioni per garantire il regolare svolgimento del Giro, e per ridurre i possibili disagi per la circolazione e per gli utenti. È stato predisposto dal Comune capoluogo un apposito Piano di viabilità che tenga conto di eventuali percorsi alternativi per assicurare l’espletamento delle ordinarie attività da parte della generalità dei cittadini.

Ulteriori informazioni

Il Prefetto ha invitato l’Amministrazione comunale a dare la massima divulgazione a tale Piano, al fine di garantire la più ampia conoscenza possibile ai cittadini, nonché di tenerne conto per organizzare eventuali spostamenti. Per quanto riguarda la prima tappa di arrivo a Piano Provenzana, al precipuo scopo di garantire la sicurezza anche nell’ottica del rispetto delle misure governative anti-Covid, la Città Metropolitana si è impegnata a valutare, d’intesa con i Comuni interessati, l’adozione di un provvedimento di interdizione al transito da parte dei camper in tempo utile per garantire la libera percorribilità delle zone impegnate dall’arrivo. In tale occasione, sarà comunque assicurato il transito dei mezzi per raggiungere gli esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi con obbligo di rientro da parte degli utenti. Per quanto concerne, invece, la partenza dal Capoluogo, l’area circostante verrà interdetta con apposite transennature e verranno effettuati adeguati controlli in ingresso e in uscita dalle zone della manifestazione, tali da consentire l’accesso solo ai soggetti accreditati e autorizzati, muniti di dispositivi di protezione individuale.